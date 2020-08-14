دوري محمد بن سلمان .. الاتحاد يعود والشباب يتعثر

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباريات اليوم الجمعة من الجولة الـ25 بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز الفتح والرائد والاتحاد وتعثر الشباب بالتعادل والحزم بالخسارة بثلاثية.

وكان الفتح، تمكن من الفوز على فريق أبها بثنائية مقابل هدف، بينما تعادل الفيحاء مع نادي الشباب وفاز الرائد على الحزم بثلاثية مقابل هدف، بينما فاز الاتحاد على الاتفاق بهدف دون رد.

وبعد نهاية مباريات الجمعة، أصبح الاتحاد بالمركز الثاني عشر في جدول الترتيب، بينما يتواجد الفتح في المركز الثالث عشر، ويتواجد نادي الحزم بالمركز الرابع عشر.

الفيحاء في المركز السابع:

أما الفيحاء فيحتل المركز الحادي عشر، بينما يتواجد أبها بالمركز التاسع، ويتواجد الاتفاق بالمركز الثامن، أما فريق الشباب فيحتل المركز السابع.

وفي وقت سابق، دخل الحارس الجزائري رايس مبولحي، حارس مرمى الاتفاق، في مناوشة عنيفة مع اللاعبين الأرجنتيني ليوناردو جيل والبرازيلي رومارينيو لاعبي الاتحاد، وذلك بعد نهاية مباراة الفريقين اليوم في الجولة الخامسة والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مشادة قوية بين مبولحي ولاعبي الاتحاد:

والتقطت عدسات الكاميرا دخول رايس مبولحي في مشادة حادة مع جيل ورومارينيو، حيث تخللها قذف مبولحي لقارورة مياه في وجه جيل، ثم تدخل الجهاز الإداري للفريقين من أجل التفرقة بين اللاعبين قبل حدوث مشكلة كُبرى.

ومن المتوقع توقيع عقوبة قوية على الحارس مبولحي، وذلك بعد إلقائه قارورة مياه على نجمي الاتحاد.



