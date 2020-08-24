دوري محمد بن سلمان.. الاتحاد يُنعش حظوظه برباعية في الفيحاء

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة الاتحاد ضد الفيحاء ضمن منافسات الجولة الـ27 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بتحقيق العميد لفوز هام برباعية مقابل هدف لينعش حظوظه في البقاء وسط الكبار الموسم المقبل.

الاتحاد ضد الفيحاء:

وبدأت المباراة التي أُقيمت على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة” بشكل سريع، ونجح البرازيلي رومارينيو في هز الشباك بتسديدة مميزة عند الدقيقة الثانية، مستغلًّا تلقيه تمريرة عرضية من الجانب الأيمن.

وواصل العميد ضغطه؛ وحصل النجم البرازيلي على الكرة وأطلق تسديدة قوية عند الدقيقة الخامسة، ليمنح فريقه التقدم بثنائية في الدقائق الأولى، ونجح أنجيلو نيتو في تقليص الفارق من تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 28.

وضغط الفريقان بحثًا عن تسجيل هدف الجديد، إلا أن محاولاتهم لم تنجح، لتنتهي أحداث الشوط الأول من المباراة بتقدم العميد بهدفين مقابل هدف، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الاتحاد ينتفض:

واستمر ضغط الاتحاد مع بداية الشوط الثاني، وتمكن فهد المولد من تسجيل الهدف الثالث لفريقه من ركلة جزاء عند الدقيقة 67، قبل أن يحرز الهدف الثاني له والرابع لفريقه من تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 77.

وحاول لاعبو الفريقين هز الشباك مجددًا في الدقائق المتبقية، ولكن لم ينجح أي منهما في تسجيل هدف جديد، لتنتهي المباراة بتحقيق العميد لثلاث نقاط هامة.

دوري محمد بن سلمان:

ورفع العميد رصيده إلى 30 نقطة، ليتقدم إلى المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء عند 29 نقطة في المركز الـ12.





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