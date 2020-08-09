دوري محمد بن سلمان.. الاتفاق يلقب الطاولة على الفيحاء بثلاثية

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة الاتفاق ضد الفيحاء ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بتحويل فارس الدهناء لتأخره بهدفين إلى فوز بثلاثية.

ولعب الاتفاق ضد الفيحاء على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة الـ24 “احفظ شعارك” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتفاق ضد الفيحاء:

وبدأت المباراة بشكل سريع، وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء من فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 9 دقائق فقط عن طريق نواف الصبحي، ليضغط الفريقان بحثًا عن تسجيل هدف جديد.

ونجح سامي الخيبري في تعزيز تقدم فريقه بهدف ثانٍ في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، لينتهي الشوط الأول من المباراة بتقدم الفريق البرتقالي بهدفين دون رد.

انتفاضة فارس الدهناء:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، انتفض لاعبو فارس الدهناء بحثًا عن تقليص الفارق، وتمكن فيليب كيش من هز شباك الفيحاء عند الدقيقة 56 من ركلة جزاء، قبل أن يحرز سليمان دوكارا هدف التعادل بعد دقيقة واحدة.

واستمرت محاولات الفريقين لتسجيل هدف جديد، قبل أن ينجح علي هزازي في تسجيل هدف قاتل من كرة رأسية في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بتحقيق فارس الدهناء لفوز هام.

ترتيب دوري محمد بن سلمان:

ورفع الاتفاق رصيده إلى 35 نقطة، ليحتل المركز السابع بشكل مؤقت في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء عند 27 نقطة في المركز الـ11.

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