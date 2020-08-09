دوري محمد بن سلمان.. التعادل يُخيم على مباراة الوحدة والرائد

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة الوحدة والرائد ضمن منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الوحدة والرائد:

ولعب الوحدة والرائد على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، في إطار مواجهات الجولة الـ24 “احفظ شعارك” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأت مباراة الوحدة والرائد بشكل سريع، حيث ضغط لاعبو الفريقين بحثًا عن تسجيل هدف مبكر، إلا أن محاولاتهم لم تنجح، ليُخيم التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط الفريق الريداوي وحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 57، نفذها المغربي محمد فوزير، إلا أن الحارس عبدالله الجدعاني تصدى له، لتنتهي المباراة بالتعادل بنتيجة 0/ 0.

ترتيب دوري محمد بن سلمان:

ورفع الوحدة رصيده إلى 40 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما وصل رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد إلى 36 نقطة في المركز السادس.

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