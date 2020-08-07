دوري محمد بن سلمان.. الحزم يطلب حكامًا أجانب لآخر 5 جولات

المواطن - مروة نبيل

طلب نادي الحزم برئاسة عبدالله المقحم حكامًا أجانب لآخر 5 مباريات للفريق الأول لكرة القدم ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الحزم يطلب أطقم تحكيم أجنبية

ورفعت إدارة نادي الحزم إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، طلبًا بتكليف أطقم تحكيم أجنبية خلال مواجهات الفريق الأول مع أبها والفتح والهلال والشباب والوحدة، من الجولة 26 حتى الـ 30 والأخيرة.

وأشارت الإدارة إلى أنها تقدمت بطلب لتعيين حكم أجنبي لمباراة الفريق الأول لكرة القدم ضد الأهلي، والتي قادها طاقم تحكيم سعودي، وترى حقها في ترحيل طلب حكام أجانب لجولة أخرى من الخمس الأخيرة، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

مباراة الأهلي السبب

وجاء قرار الإدارة برفع طلب إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، لعدم رضاها عن أداء حكم مباراة الأهلي، شكري الحنفوش، بعدما ألغى هدفًا لفريقها عقب العودة لتقنية الفيديو الـVAR.

ولعب الحزم ضد الأهلي ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بفوز الراقي برباعية مقابل هدفين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد منح في ديسمبر الماضي، أي نادٍ في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الحق في طلب 10 أطقم تحكيم أجنبية لمبارياته سواء داخل أو خارج الأرض، بداية من الجولة الـ12 وحتى نهاية الموسم.



