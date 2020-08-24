دوري محمد بن سلمان.. الشباب يتقدم على أبها بالشوط الأول

المواطن - مروة نبيل

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الشباب ضد أبها ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بتقدم الليوث بهدف نظيف.

الشباب ضد أبها

وتُقام مباراة الشباب ضد أبها على ملعب نادي الشباب، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأت مباراة اليوم بشكل سريع، وتمكن المهاجم الكولومبي دانيلو أسبريا من فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة 12 من تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء.

وضغط الفريقان بعد هدف أسبريا أملًا في هز الشباك مجددًا، ولكن لم تنجح محاولاتهم، لتنتهي أحداث الشوط الأول من المباراة بتقدم الليوث بهدف دون رد.

دوري محمد بن سلمان

وقبل مباراة اليوم، يحتل الليوث المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 38 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها صاحب المركز التاسع.

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