دوري محمد بن سلمان.. العدالة يقلبها على الحزم بثنائية

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة الحزم ضد العدالة، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتحويل الفريق الضيف لتأخره بهدف إلى فوز بثنائية.

وأُقيمت المباراة على ملعب نادي الحزم في الرس، ضمن منافسات الجولة الـ23 “احفظ شعارك” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الحزم ضد العدالة:

وبدأت مباراة اليوم بشكل سريع، ونجح أصحاب الأرض في فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة 24 عن طريق لاعبه كارلوس ستراندبيرغ بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وبعد هدف ستراندبيرغ، ضغط الفريقان لهز الشباك مجددًا، ولمن لم تنجح محاولات الفريقين، لتنتهي أحداث الشوط الأول، بتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم ضد نظيره العدالة بهدف دون رد.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، تمكن كارلوس أندريا من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 64، قبل أن ينجح رياض شراحيلي في هز شباك الحزم بالهدف الثاني، ليمنح فريقه التقدم عند الدقيقة 75.

وكاد الحزم أن يسجل التعادل من رأسية موسى، إلا أن العارضة تصدت لها، لتنتهي المباراة بفوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة وحصده لثلاث نقاط هامة.

ترتيب دوري محمد بن سلمان:

ورفع العدالة رصيده إلى 20 نقطة ولازال يحتل المركز الأخير في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم عند 24 نقطة في المركز الـ12.



