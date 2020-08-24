دوري محمد بن سلمان.. الفتح يُنعش آماله بالبقاء برباعية في الحزم

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة الحزم ضد الفتح ضمن منافسات الجولة الـ27 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز النموذجي بنتيجة 4/ 3.

تعادل إيجابي:

وبدأت المباراة التي أُقيمت على ملعب نادي الحزم في الرس بشكل سريع، ونجح سفيان بن دبكة في هز الشباك عند الدقيقة 18 بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، ليمنح النموذجي التقدم مبكرًا.

وحصل الفريق الحزماوي على ركلة جزاء، سددها كارلوس ستراندبيرغ بنجاح في الشباك عند الدقيقة 40، لينتهي الشوط الأول من مباراة الحزم والفتح بالتعادل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الفتح ينتفض:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، تمكن النموذجي من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 48 عن طريق ميتشيل تي فريدي، قبل أن يُعزز تقدمه بهدف ثالث سجله باشكيم قادري عند الدقيقة 50.

ونجح أسامة الخلف في تقليص الفارق عند الدقيقة 59 من كرة قوية مميزة، وواصل النموذجي انتفاضته وسجل الهدف الرابع عن طريق لاعبه علي الحسن عند الدقيقة 80 من تسديدة مميزة من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، نجح عبدالرحمن اليامي في تسجيل الهدف الثالث للفريق الحزماوي، لتنتهي مباراة الحزم ضد الفتح بتحقيق النموذجي لفوز هام، لينعش آماله في البقاء وسط الكبار الموسم المقبل.

دوري محمد بن سلمان:

ورفع النموذجي رصيده إلى 29 نقطة ليحتل المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم عند 27 نقطة في المركز الـ14، قبل 3 جولات على نهاية المسابقة.





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