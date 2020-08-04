دوري محمد بن سلمان.. الفيصلي يتجاوز عقبة التعاون بثنائية

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة الفيصلي ضد التعاون، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز عنابي سدير بهدفين مقابل هدف.

وعاد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء اليوم الثلاثاء، بـ5 مواجهات في الجولة الـ23 والتي أُطلق عليها اسم جولة عيدنا عيدين احتفاءً بشفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

الفيصلي ضد التعاون:

وبدأت مباراة الفيصلي ضد التعاون التي أُقيمت على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، بشكل سريع وتمكن نجم عنابي سدير، أحمد أشرف من فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة التاسعة.

واستمرت محاولات الفريقين بعد الهدف المبكر لهز الشباك مجددًا، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الفيصلي ضد التعاون بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، تمكن سيدريك أميسي من تسجيل التعادل عند الدقيقة 64، ولم يستمر التعادل كثيرًا، حيث نجح البرازيلي ماركوس جيليرمي في هز شباك سكري القصيم عند الدقيقة 70، لتنتهي المباراة بفوز أصحاب الأرض بنتيجة 2/ 1.

ترتيب دوري محمد بن سلمان:

ورفع عنابي سدير رصيده إلى 38 نقطة ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبفارق نقطة عن الوحدة صاحب المركز الرابع، ونقطتين عن الأهلي ثالث الترتيب.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون عند النقطة 32 ليحتل المركز الثامن بشكل مؤقت في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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