دوري محمد بن سلمان.. الفيصلي يتجاوز عقبة التعاون بثنائية

انتهت، منذ قليل، مباراة الفيصلي ضد التعاون، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز عنابي سدير بهدفين مقابل هدف.
🎥| فيديو
هدف #الفيصلي الأول سجله أحمد أشرف في الدقيقة 9
#الفيصلي_التعاون #عيدنا_عيدين #دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين#دورينا_رجع#Ourleagueisback pic.twitter.com/zKNvgTjB4b
— الدوري السعودي للمحترفين 🇸🇦 (@SPL) August 4, 2020
وعاد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء اليوم الثلاثاء، بـ5 مواجهات في الجولة الـ23 والتي أُطلق عليها اسم جولة عيدنا عيدين احتفاءً بشفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
الفيصلي ضد التعاون:
وبدأت مباراة الفيصلي ضد التعاون التي أُقيمت على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، بشكل سريع وتمكن نجم عنابي سدير، أحمد أشرف من فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة التاسعة.
واستمرت محاولات الفريقين بعد الهدف المبكر لهز الشباك مجددًا، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الفيصلي ضد التعاون بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف.
ومع بداية أحداث الشوط الثاني، تمكن سيدريك أميسي من تسجيل التعادل عند الدقيقة 64، ولم يستمر التعادل كثيرًا، حيث نجح البرازيلي ماركوس جيليرمي في هز شباك سكري القصيم عند الدقيقة 70، لتنتهي المباراة بفوز أصحاب الأرض بنتيجة 2/ 1.
🎥| فيديو
هدف #التعاون الأول سجله سيدريك أميسي في الدقيقة 63
#الفيصلي_التعاون #عيدنا_عيدين #دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين#دورينا_رجع#Ourleagueisback pic.twitter.com/ljadmexVTh
— الدوري السعودي للمحترفين 🇸🇦 (@SPL) August 4, 2020
ترتيب دوري محمد بن سلمان:
ورفع عنابي سدير رصيده إلى 38 نقطة ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبفارق نقطة عن الوحدة صاحب المركز الرابع، ونقطتين عن الأهلي ثالث الترتيب.
على الجانب الآخر، تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون عند النقطة 32 ليحتل المركز الثامن بشكل مؤقت في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
مواضيع ذات صلة:
دوري محمد بن سلمان.. الفيصلي يتقدم على التعاون بالشوط الأول
🎥| فيديو
هدف #الفيصلي الثاني سجله ماركوس جيليرمي في الدقيقة 70
#الفيصلي_التعاون #عيدنا_عيدين #دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين#دورينا_رجع#Ourleagueisback pic.twitter.com/ccbU9fe2OW
— الدوري السعودي للمحترفين 🇸🇦 (@SPL) August 4, 2020