دوري محمد بن سلمان.. الفيصلي يتقدم على التعاون بالشوط الأول

المواطن - مروة نبيل

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الفيصلي ضد التعاون، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتقدم عنابي سدير بهدف دون رد.

الفيصلي ضد التعاون:

وعاد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء اليوم الثلاثاء، بـ5 مواجهات في الجولة الـ23 والتي أُطلق عليها اسم جولة عيدنا عيدين احتفاءً بشفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وبدأت المباراة المقامة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، بشكل سريع وتمكن نجم عنابي سدير، أحمد أشرف من فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة التاسعة.

واستمرت محاولات الفريقين بعد الهدف المبكر لهز الشباك مجددًا، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الفيصلي ضد التعاون بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان:

ويحتل عنابي سدير المركز الخامس في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة، وبفارق 16 نقطة عن الهلال المتصدر، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة هذا الموسم.

على الجانب الآخر، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز السادس في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن عنابي سدير.

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