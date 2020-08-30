دوري محمد بن سلمان.. الفيصلي يقترب من المربع الذهبي بثنائية الوحدة

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة الفيصلي ضد الوحدة ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز عنابي سدير بهدفين مقابل هدف، ليقترب من التواجد في المربع الذهبي قبل جولتين على نهاية المسابقة.

الفيصلي ضد الوحدة:

وبدأت مباراة الفيصلي ضد الوحدة التي أُقيمت على ملعب مدينة المجمعة الرياضي بشكل سريع وسط محاولات من الفريقين، قبل أن يتمكن أحمد أشرف من هز شباك فرسان مكة عند الدقيقة 29، ليمنح فريقه التقدم في الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، تبادل الفريقان السيطرة، ونجح عنابي سدير في تعزيز تقدمه بهدف ثاني عن طريق البرازيلي جليرمي عند الدقيقة 66، وضغط لاعبو فرسان مكة أملًا في تعزيز الفارق.

وحصل الوحدة على ركلة جزاء سددها لويس غوستافو بنجاح في الدقيقة 79، لتستمر محاولات الفريقين لتسجيل هدف جديد، ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بتحقيق الفيصلي لفوز هام بهدفين مقابل هدف.

دوري محمد بن سلمان:

ورفع عنابي سدير رصيده إلى 45 نقطة ليعزز تواجده في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الوحدة عند 46 نقطة بالمركز الرابع.







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