دوري محمد بن سلمان.. النصر يدك شباك العدالة بسداسية

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة النصر ضد العدالة ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز العالمي بنتيجة 6/ 1.

النصر ضد العدالة:

وبدأت المباراة بشكل سريع، وتمكن الفريق الضيف من فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 13 عن طريق لاعبه كارلوس أندريا، إلا أن تقدمه لم يستمر طويلًا، حيث أدرك عبدالرزاق حمدالله التعادل عند الدقيقة 14.

وواصل لاعبو العالمي الضغط، وتمكن البرازيلي جوليانو من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 17، قبل أن يُعزز النيجيري أحمد موسى تقدم فريقه في مباراة النصر ضد العدالة بهدف ثالث عند الدقيقة 28.

وتمكن جوليانو من تسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة 43، قبل أن يحرز حمدالله الهدف الخامس في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، لينتهي الشوط الأول من المباراة بتقدم الأصفر بخماسية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وهدأ أداء العالمي في الشوط الثاني، وانحصر اللعب في منطقة وسط الملعب، قبل أن ينجح عبدالعزيز الدوسري في تسجيل الهدف السادس في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بتحقيق النصر لفوز عريض بسداسية.

دوري محمد بن سلمان:

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما واصل العدالة تذيل الترتيب بـ20 نقطة.





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