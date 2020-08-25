دوري محمد بن سلمان.. النصر يكتسح العدالة بخماسية بالشوط الأول

المواطن - مروة نبيل

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة النصر ضد العدالة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتقدم العالمي بنتيجة 5/ 1.

النصر ضد العدالة:

ويلعب النصر ضد العدالة على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأت المباراة بشكل سريع، وتمكن الفريق الضيف من فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 13 عن طريق لاعبه كارلوس أندريا، إلا أن تقدمه لم يستمر طويلًا، حيث أدرك عبدالرزاق حمدالله التعادل عند الدقيقة 14.

وواصل لاعبو العالمي الضغط، وتمكن البرازيلي جوليانو من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 17، قبل أن يُعزز النيجيري أحمد موسى تقدم فريقه في مباراة النصر ضد العدالة بهدف ثالث عند الدقيقة 28.

وتمكن جوليانو من تسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة 43، قبل أن يحرز حمدالله الهدف الخامس في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، لينتهي الشوط الأول من المباراة بتقدم الأصفر بخماسية.

دوري محمد بن سلمان:

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 54 نقطة، فيما يتذيل الفريق الضيف الترتيب بـ20 نقطة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).





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