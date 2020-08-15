دوري محمد بن سلمان .. النصر ينجو من فخ الوحدة بهدف نظيف

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة النصر ضد الوحدة- منذ قليل- بفوز العالمي بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/ 2020.

وكان نادي النصر، أنهى الشوط الأول من مباراته ضد الوحدة بالجولة الـ25 من دوري محمد بن سلمان للمحترفين، بالتقدم بهدف دون رد.

وكان العالمي، بدأ الشوط الأول من المباراة بضغط هجومي، وذلك سعيًا لإحراز الهدف الأول في المباراة ولكن دون جدوى، وذلك في ظل تألق دفاعي كبير من لاعبي الوحدة.

حمدالله يُنقذ النصر:

ونجح اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب النصر في إحراز الهدف الوحيد للعالمي بالشوط الأول ضد الوحدة، في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، عبر ركلة حُرة مباشرة. وفي الشوط الثاني، لم تتغير النتيجة حيث ظل نادي النصر مُحافظًا على تقدمه، حتى انتهت المباراة بفوز العالمي بهدف دون رد. النصر يُقلص الفارق لـ 9 نقاط: وأصبح رصيد النصر بعد الفوز 51 نقطة في المركز الثاني في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 40 نقطة بالمركز الخامس. يذكر أن نادي النصر، كان خسر من الهلال يوم 5 أغسطس الجاري في ديربي الرياض برباعية مقابل هدف، ولكن العالمي عاد وفاز يوم الاثنين الماضي على نادي أبها في الجولة الرابعة والعشرين. وكان الهلال فاز اليوم على العدالة برباعية نظيفة لينفرد بالصدارة بفارق 9 نقاط، بينما فاز الفيصلي على الأهلي بثنائية دون رد، أما ضمك فهزم التعاون بثنائية دون رد ليُشعل صراع الهبوط في الدوري.





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