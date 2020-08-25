دوري محمد بن سلمان.. الهلال لا يخسر ضد الفيصلي

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير مباراة الهلال ضد الفيصلي المقرر إقامتها، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال ضد الفيصلي

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” إلى أن الهلال لا يعرف الخسارة ضد الفيصلي ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ما يمنح اللاعبين دفعة معنوية قبل مباراة اليوم.

وأضافت “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الزعيم لعب ضد الفيصلي 19 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين، حيث نجح الزعيم في تحقيق الفوز 14 مرة، وخيم التعادل على نتيجة 5 مواجهات.

ولفتت إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي لم يخض مباريات أكثر أمام فريق آخر دون تحقيق أي فوز سوى أمام النصر في تاريخ بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث خاض 19 مباراة أمامه، خسر 10 مرات وتعادل 9 مرات.

دوري محمد بن سلمان

ويلعب الهلال ضد فريق الفيصلي، مساء اليوم الثلاثاء، على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وينفرد الزعيم بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 60 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في المركز الخامس برصيد 42 نقطة.





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