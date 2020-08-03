دوري محمد بن سلمان.. الهلال يستعد بمناورة وتدريبات تكتيكية

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بقيادة المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو، تدريباته الجماعية، مساء اليوم الاثنين، استعدادًا لديربي الرياض.

تدريبات الهلال:

وبدأ الجهاز الفني الحصة التدريبية بتمارين لياقية، وفرض رازفان لوشيسكو مناورة على جزء من الملعب، وطبق المدير الفني الروماني عددًا من الجمل الفنية والتكتيكية، وسط متابعة رئيس النادي فهد بن نافل.

ومن المقرر أن يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباته، مساء غدٍ الثلاثاء، قبل أن يدخل في معسكر بمقر النادي، استعدادًا لمباراته ضد النصر، يوم الأربعاء المقبل.

ديربي الرياض:

ويعود دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء يوم غد الثلاثاء، بـ5 مباريات بمنافسات الجولة الـ23 والتي أُطلق عليها اسم جولة عيدنا عيدين احتفاءً بشفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ويُقام ديربي الرياض يوم 5 من شهر أغسطس المقبل، وسط طموحات من الفريقين بتحقيق الفوز والاقتراب من الصدارة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويحتل الزعيم المركز الأول في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، وذلك من الفوز في 15 مباراة والتعادل في 6 لقاءات والخسارة في لقاء واحد.



