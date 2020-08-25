دوري محمد بن سلمان.. الهلال يُحقق فوزًا قاتلًا ضد الفيصلي

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة الهلال ضد الفيصلي ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتحقيق الزعيم لفوز قاتل بهدفين دون رد.

الهلال ضد الفيصلي:

وبدأت مباراة الهلال ضد الفيصلي بشكل سريع، وسط محاولات من الفريقين لتسجيل هدف مبكر، ولكن لم ينجح أي منهما في هز الشباك، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

واستمرت محاولات الزعيم لهز الشباك خلال أحداث الشوط الثاني من المباراة التي أُقيمت على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض، وسط دفاع قوي من لاعبي الفيصلي وحارس مرماه.

ونجح الفرنسي بافيتييمبي غوميز في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 82 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يهز السوري عمر خربين الشباك في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بفوز الزعيم بثنائية نظيفة.

دوري محمد بن سلمان:

واقترب الزعيم من التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد فوزه على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي اليوم، حيث عزز صدارته بعدما رفع رصيده إلى 63 نقطة.

وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي عند 42 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





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