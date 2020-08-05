دوري محمد بن سلمان .. الهلال يُمطر النصر برباعية وينفرد بالصدارة

المواطن - محمد سمعه

نجح الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، في تحقيق فوز عريض بديربي الرياض برباعية مقابل هدف أمام جاره النصر، في الجولة الـ23 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/ 2020.

الشوط الأول من ديربي النصر والهلال:

وكان الشوط الأول بدأ بشكل هادئ من قبل الفريقين، ولكن الهلال كشر عن أنيابه سريعًا حيث نجح الإيطالي جيوفنكو في إحراز الهدف الأول بالدقيقة الـ35، ولكن سلطان الغنام قاتل بقوة حتى أضاف هدف التعادل للنصر بالدقيقة الـ47 قبل نهاية الشوط الأول.

الشوط الثاني من ديربي النصر والهلال:

وفي الشوط الثاني، عاد نادي الهلال للتقدم من جديد، عن طريق إحراز الهدفين الثاني والثالث عبر الفرنسي غوميز والبرازيلي كارلوس إدواردو بالدقيقتين الـ55 والـ59 على التوالي.

وواصل الهلال ضغطه الهجومي الشرس، حتى تمكن اللاعب غوميز من إضافة رابع أهداف الهلال بالدقيقة الـ80.

وكانت مباراة الهلال والنصر شهدت إلغاء الحكم الفرنسي لهدف سجله اللاعب بيتروس للنصر في الشوط الثاني، وذلك بسبب تسلل اللاعب جوليانو.

وأصبح رصيد الهلال بعد الفوز 54 نقطة في صدارة دوري محمد بن سلمان للمحترفين، بينما تجمد رصيد النصر عند 45 نقطة في المركز الثاني.

من ناحية أخرى، أثار فهد الهريفي، لاعب نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، الجدل وذلك بعد نهاية الشوط الأول من ديربي النصر والهلال بالتعادل بنتيجة 1- 1 ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/ 2020.

وكتب الهريفي عبر حسابه في “تويتر”: “معقولة، في هذا العصر ومع الفار ومسك ولا فيها شيء، لكن خذها بوووم”.

ونشر الهريفي صورة لمسك كارلوس إدواردو لاعب الهلال لقميص المدافع عمر هوساوي لاعب النصر، ولم يحتسبها الحكم ركلة جزاء، وذلك بعد أن عاد لتقنية VAR.

وانطلق ديربي النصر والهلال اليوم على ملعب “الملك فهد الدولي” في الرياض في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة.



