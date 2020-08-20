دوري محمد بن سلمان .. الوحدة يعود لـ الانتصارات برباعية في العدالة

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة الوحدة ضد العدالة منذ قليل بفوز الفريق الوحداوي برباعية مقابل هدفين، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح فريق العدالة في افتتاح التسجيل عبر اللاعب غينتسوفلو بالدقيقة الثامنة من ركلة جزاء، لكن الفريق الوحداوي تمكن من إضافة هدف التعادل عبر أنسيلمو بالدقيقة الحادية عشرة.

الوحدة يعود بقوة ضد العدالة

ونجح الوحدة في إضافة الهدف الثاني في شباك العدالة، عبر اللاعب الفرنسي يوسف نياكات بالدقيقة الخامسة والعشرين.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الوحدة والعدالة، بتقدم فرسان مكة بثنائية مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني، عاد الفريق الوحداوي وأضاف الهدف الثالث عبر اللاعب أنسيلمو بالدقيقة الحادية والخمسين.

العدالة يُقلص الفارق

ثم قلص نادي العدالة الفارق عبر نايف هزازي بالدقيقة الرابعة والخمسين، لكن الفرنسي نياكات عاد وأضاف الهدف الرابع لنادي الوحدة بالدقيقة الثانية والثمانين.

وأصبح رصيد الوحدة بعد الفوز 43 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد العدالة عند 20 نقطة في المركز السادس عشر.

وأصبح نادي العدالة قريبًا من الهبوط لـ دوري الدرجة الأولى وذلك بسبب احتلاله للمركز الأخير في جدول ترتيب دوري المحترفين.

ويواجه النصر، حاليًا فريق التعاون في الجولة الـ26، بينما يواجه الهلال النادي الأهلي حاليًا بالجولة ذاتها في الدوري.





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