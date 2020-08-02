دوري محمد بن سلمان .. تسمية الجولة الـ23 بمُسمى “عيدنا عيدين”

المواطن - محمد سمعه

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، بتسمية الجولة المقبلة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين بمسمى “عيدنا عيدين”.

وتأتي هذه التسمية احتفاءً بشفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وذلك كمحبة وتقدير وعرفان من كافة الرياضيين في المملكة، لما يجده القطاع الرياضي من دعم متواصل واهتمام دائم من القيادة بكل الرياضيين.

يذكر أن المنافسات الكروية ستعود الثلاثاء المقبل بعدة مواجهات، بعد أن توقف النشاط الرياضي في مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي سجلت فيها المملكة العربية السعودية نجاحًا باهرًا في كل الخطوات التي اتخذتها للتصدي لهذه الجائحة.



