دوري محمد بن سلمان .. تشكيلة ديربي النصر والهلال

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر، عن تشكيلة أصفر العاصمة، وذلك استعدادًا لمواجهة الزعيم في ديربي النصر والهلال اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تشكيلة العالمي لـ ديربي النصر والهلال:

وجاءت التشكيلة الرسمية لنادي النصر مكونة من: “جونز، سلطان الغنام، عمر هوساوي، العمري، عبدالرحمن العبيد، بيتروس، عبدالله الخيبري، يحيى الشهري، جوليانو، أمرابط، حمدالله”.

القائمة الاحتياطية لـ النصر:

أما القائمة الاحتياطية فجاءت مكونة من: “وليد عبدالله، نايف الماس، عوض خميس، عبدالرحمن الدوسري، مختار علي، خالد الغنام، أحمد موسى، فهد الجميعة، عبدالفتاح آدم”.

تشكيلة الزعيم لـ ديربي النصر والهلال:

بينما كشف المدرب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لـ الهلال عن تشكيلة أزرق العاصمة التي جاءت مكونة من: “عبدالله المعيوف، علي البليهي، جانج هيون سو، البريك، ياسر الشهراني، جوستافو كويلار، سلمان الفرج، جيوفنكو، إدواردو، سالم الدوسري، بافيتيمبي غوميز”.

القائمة الاحتياطية لـ الهلال:

أما القائمة الاحتياطية لـ الهلال فجاءت مكونة من: ” محمد الواكد، عبدالله الحافظ، محمد جحفلي، مدالله العليان، محمد كنو، محمد الشلهوب، نواف العابد، أندري كاريلو، صالح الشهري”.

وينطلق ديربي النصر والهلال اليوم على ملعب “الملك فهد الدولي” في الرياض في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة.

وقبل انطلاق المباراة، يحتل نادي الهلال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة، وبفارق ست نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.

وكان النصر فاز على الهلال في لقاء الدور الأول من الدوري يوم 27 أكتوبر 2019 بنتيجة 2- 1 في المباراة التي أُقيمت على ملعب “جامعة الملك سعود” في الرياض.



