دوري محمد بن سلمان .. تصرف سيُفقد الهلال اللقب لمصلحة النصر

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي الهلال في الانفراد بصدارة دوري محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد فوزه الكبير أول أمس الأربعاء على نادي النصر في ديربي الرياض برباعية مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ23 من الدوري.

وخلال حديثه لـ برنامج “الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الرياضية قال الناقد الرياضي عدنان جستنيه: “يجب على لاعبي الهلال ألا يعتقدوا أنهم حسموا اللقب، بل يجب أن يتذكروا ما حدث في الموسم الماضي، حيث كان الفارق 8 نقاط لصالح الهلال، في النهاية تُوج النصر باللقب”.

النصر يبدأ استعداداته للمباراة المقبلة بـ دوري محمد بن سلمان:

وفي سياق آخر، بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تدريباته أمس الخميس، وذلك استعدادًا لمواجهة نادي أبها يوم الاثنين المقبل بالجولة الـ24 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/ 2020.

وذكر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر “تويتر” أن المدرب البرتغالي روي فيتوريا أشرف على إجراء بعض التدريبات التكتيكية واللياقية للاعبي النصر للخروج سريعًا من الخسارة ضد الهلال، والتركيز على الفوز على أبها، وتقليص الفارق مع الزعيم المتصدر.

تصرف الحلافي بعد الديربي بـ دوري محمد بن سلمان:

من ناحية أخرى، التقطت عدسات الكاميرا الناقلة لـ مباراة النصر والهلال في الجولة الـ23 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أول أمس الأربعاء، عبدالرحمن الحلافي المُشرف العام على الكرة بنادي النصر وهو يُهنئ لاعبي الهلال بعد الفوز برباعية مقابل هدف. وعلّق الإعلامي الرياضي سليمان الجعيلان على تصرف الحلافي قائلًا عبر حسابه في “تويتر”: ”استفسار، أليس دخول عبدالرحمن الحلافي لأرضية الملعب بعد مباراة الهلال والنصر وهو لا يرتدي الزي الرياضي الموحد يُعتبر مخالفة للفقرتين رقم (4- 5) في المادة رقم (17) في اللائحة التنظيمية لمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؟”. وأضاف: “السؤال الآخر، مَن المسؤول عن تطبيق العقوبة؟”.



