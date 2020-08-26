دوري محمد بن سلمان.. حمدالله وغوميز يشعلان ترتيب الهدافين

المواطن - مروة نبيل

اشتعل ترتيب الهدافين في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بسبب التألق اللافت لثنائي النصر والهلال، المغربي عبدالرزاق حمدالله والفرنسي بافيتيمبي غوميز.

حمدالله ينفرد

واصل حمدالله تألقه وسجل ثنائية خلال مباراة النصر ضد العدالة بالأمس ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليقود فريقه لتحقيق فوز بسداسية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع حمدالله رصيده إلى 25 هدفًا ليتصدر ترتيب الهدافين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قبل 3 جولات على نهاية المسابقة؛ ويُعزز فرص احتفاظه باللقب للموسم الثاني على التوالي.

وكان حمدالله قد توج باللقب الموسم الماضي، حيث تصدر ترتيب الهدافين مع نهاية المسابقة برصيد 34 هدفًا، وساهم في حصول النصر على النسخة الاستثنائية من لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

غوميز يضغط

على الجانب الآخر، نجح غوميز في هز الشباب خلال مباراة فريقه الهلال ضد الفيصلي بالأمس، ليقود الزعيم لتحقيق فوز صعب في الوقت القاتل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ووصل الفرنسي بافيتيمبي غوميز إلى الهدف رقم 21، ليحتل المركز الثاني في ترتيب الهدافين بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسط تمنيات باستمرار هز الشباك بالجولات المتبقية وخطف اللقب من حمدالله.

ترتيب الهدافين

ويحتل نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، السوري عمر السومة المركز الثالث في ترتيب الهدافين هذا الموسم برصيد 18 هدفًا، بعدما نجح في هز شباك ضمك بالأمس، في المباراة التي خسرها فريقه بثنائية.

ويتواجد نجم الوحدة، يوسف نياكاتي في المركز الرابع برصيد 15 هدفًا، فيما رفع البرازيلي رومارينيو رصيده إلى 14 هدفًا، بعد تسجيله لثنائية في مباراة فريقه الاتحاد ضد الفيحاء.





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