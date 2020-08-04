دوري محمد بن سلمان.. رومارينيو أمل الجماهير في مباراة الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

ظهر البرازيلي رومارينيو بمستوى مميز قبل مباراة الاتحاد ضد أبها اليوم، حيث يُعد من أبرز لاعبي العميد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

تألق رومارينيو

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بالمستوى الذي يُقدمه رومارينيو قبل مباراة الاتحاد ضد أبها اليوم، مؤكدة أنه يُمثل قوة هجومية كبيرة للعميد.

ولفتت “أوبتا”، إلى أن رومارينيو نجح في تسجيل 37% من أهداف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث أحرز 11 هدفًا من أصل 30 سجلها الفريق.

وأوضحت شبكة الإحصائيات الشهيرة، أن رومارينيو يُعد ثالث أعلى نسبة لأي لاعب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد نجم النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله 50%، ومهاجم العدالة أندريا 38%.

مباراة الاتحاد

وتُقام مباراة الاتحاد ضد أبها، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز، في إطار مواجهات الجولة الـ23 والتي أُطلق عليها اسم جولة “عيدنا عيدين” احتفاءً بشفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقبل مباراة الاتحاد ضد أبها اليوم، لعب الفريقان 3 مواجهات ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولم يتعادلا في أي مواجهة سابقة، حيث تمكن العميد من الفوز مرتين، فيما فاز الفريق الأبهاوي مرة واحدة.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

ويحتل العميد المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة، حيث نجح في تحقيق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 5 مواجهات، وخسر 11 لقاءً، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة المحلية.

على الجانب الآخر، يحتل أبها المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة، حيث نجح في تحقيق الفوز 9 مرات وخسر 10 مباريات، وتعادل في 3 مواجهات.

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