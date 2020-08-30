دوري محمد بن سلمان.. رومارينيو يسجل التعادل في شباك الفتح

المواطن - مروة نبيل

نجح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، البرازيلي رومارينيو، في تسجيل هدف التعادل في شباك الفتح مع بداية أحداث الشوط الثاني.

رومارينيو يهز الشباك:

ويلعب الفتح ضد الاتحاد- الآن- على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واستغل المتألق رومارينيو عرضية من الجانب الأيمن، وسدد الكرة بقوة من داخل منطقة الجزاء، ليهز شباك النموذجي، وتصبح نتيجة مباراة الفتح ضد الاتحاد 1/ 1 عند الدقيقة 47.

الفتح ضد الاتحاد:

وكان الشوط الأول من مباراة الفتح ضد الاتحاد قد انتهى بتقدم النموذجي بهدف دون رد سجله ميتشيل تي فريدي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقبل مباراة اليوم، يحتل النموذجي المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 29 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد صاحب المركز الـ11.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد للانتفاض خلال أحداث الشوط الثاني لتحقيق الفوز وإنعاش حظوظه في البقاء، فيما يطمح النموذجي في الحفاظ على تقدمه للاستمرار وسط الكبار الموسم المقبل.







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