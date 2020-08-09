دوري محمد بن سلمان.. ضمك يتجاوز عقبة الفيصلي بثنائية

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة ضمك ضد الفيصلي ضمن منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفوز أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف.

ولعب ضمك ضد الفيصلي على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في أبها، في إطار مواجهات الجولة الـ24 “احفظ شعارك” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ضمك ضد الفيصلي:

وبدأت مباراة اليوم بشكل سريع، ونجح أصحاب الأرض في التقدم عند الدقيقة 27 عن طريق إيميليو زيلايا، ليضغط الفريق الضيف بحثًا عن تسجيل التعادل ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتقدمه بنتيجة 1/ 0.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح المهاجم الأرجنتيني زيلايا في تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه عند الدقيقة 55، ليضغط لاعبي الفريقين لتسجيل هدف جديد، ولكن دون جدوى.

وتمكن عنابي سدير من تقليص الفارق عند الدقيقة 81 عن طريق ركلة جزاء سجلها يوسف الجبلي، وحاول الفريقان هز الشباك مجددًا، ولكن لم تنجح محاولاتهم، لتنتهي المباراة بفوز أصحاب الأرض بنتيجة 2/ 1.

ترتيب دوري محمد بن سلمان:

ورفع الفريق الضمكاوي رصيده إلى 21 نقطة في المركز قبل الأخير بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي عند 38 نقطة في المركز الخامس.

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