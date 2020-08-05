دوري محمد بن سلمان .. غوميز وإدواردو يُعيدان تقدم الهلال على النصر

المواطن - محمد سمعه

أعاد نادي الهلال تقدمه من جديد على جاره النصر في الديربي، بهدف ثانٍ سجله الفرنسي بافيتيمبي غوميز من ركلة جزاء احتسبها الحكم الفرنسي بينوا باستيان.

ونجح غوميز في إضافة الهدف الثاني بالدقيقة الخامسة والخمسين من ركلة جزاء، ولم ييأس الهلال وقاتل حتى نجح البرازيلي كارلوس إدواردو في إضافة ثالث الأهداف للفريق الهلالي بالدقيقة التاسعة والخمسين مستغلًّا الأخطاء الدفاعية القاتلة لمدافعي النصر.

من ناحية أخرى، أثار فهد الهريفي، لاعب نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، الجدل وذلك بعد نهاية الشوط الأول من ديربي النصر والهلال بالتعادل بنتيجة 1- 1 ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/ 2020.

وكتب الهريفي عبر حسابه في “تويتر”: “معقولة، في هذا العصر ومع الفار ومسك ولا فيها شيء، لكن خذها بوووم”.

تعليق مثير من الهريفي بعد الشوط الأول من ديربي النصر والهلال:

ونشر الهريفي صورة لمسك كارلوس إدواردو لاعب الهلال لقميص المدافع عمر هوساوي لاعب النصر، ولم يحتسبها الحكم ركلة جزاء، وذلك بعد أن عاد لتقنية VAR. وأنهى نادي الهلال الشوط الأول من ديربي الرياض أمام النصر بالتعادل بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الـ23 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. هدف #الهلال الثالث عن طريق "ادواردو" بصوت المعلق #عبدالله_الحربي.#النصر_الهلال#ديربي_الرياض pic.twitter.com/ee67XSegix — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 5, 2020 وبدأ الشوط الأول بأداء هادئ من قبل الفريقين مع وجود أفضلية هلالية، حيث سنحت فرصتان محققتان للفريق الهلالي لتسجيل الهدف الأول. جيوفنكو يفتتح أهداف ديربي النصر والهلال: ونجح النجم الإيطالي سيباستيان جيوفنكو في إحراز الهدف الأول للفريق الهلالي بالدقيقة الخامسة والثلاثين ليعتقد الجميع أن الشوط الأول في طريقه للنهاية معلنًا تقدم الهلال. ولكن كان لـ سلطان الغنام، ظهير أيمن النصر، رأي آخر، حيث سدد كرة صاروخية عجز الحارس عبدالله المعيوف حارس الهلال عن صدها لتُصبح النتيجة 1- 1 بين الفريقين عند حلول الدقيقة السابعة والأربعين. وانطلق ديربي النصر والهلال اليوم على ملعب “الملك فهد الدولي” في الرياض في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة.



