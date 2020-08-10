دوري محمد بن سلمان.. غوميز ينتفض ويمنح الهلال نقاط الفتح

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة الهلال ضد الفتح، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتحقيق الزعيم لفوز هام في الوقت القاتل.

وأُقيمت المباراة على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، ضمن منافسات الجولة الـ24 “احفظ شعارك” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال ضد الفتح:

وبدأت المباراة بشكل سريع، وسط ضغط كبير من لاعبي الأزرق، قبل أن ينجح الفرنسي بافيتيمبي غوميز في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 38 من ركلة جزاء، ليمنح فريقه التقدم في الشوط الأول.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح على ركلة ركنية، لعبها غوميز رأسية قوية، لتهز شباك فريقه بالخطأ عند الدقيقة 53، لتصبح النتيجة 1/ 1، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وضغط الزعيم بقوة بعد هدف التعادل بحثًا عن هز الشباك مجددًا، وظل التعادل مخيمًا على نتيجة مباراة الهلال ضد الفتح حتى الدقيقة 87، حيث نجح غوميز في تسجيل هدف جديد من ركلة جزاء ليمنح فريقه الفوز.

ترتيب دوري محمد بن سلمان:

وعزز الزعيم صدارته لجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث رفع رصيده إلى 57 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن النصر الوصيف، فيما تجمد الفتح عند 22 نقطة في المركز الـ14.



