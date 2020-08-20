دوري محمد بن سلمان .. لا غالب أو مغلوب بين الفيحاء وضمك

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة الفيحاء وضمك اليوم الخميس في الجولة الـ26 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتعادل السلبي.

وبدأ الشوط الأول من اللقاء بضغط هجومي من قبل لاعبي الفيحاء، الذين بحثوا عن إحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

وحاول ضمك بعد ذلك إحراز الهدف الأول له، قبل نهاية الشوط الأول ولكن دون جدوى، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني لم تتغير النتيجة كثيرًا، ليرتضي الفريقان بالتعادل السلبي.

وأصبح رصيد الفيحاء بعد التعادل 29 نقطة في المركز الحادي عشر، بينما أصبح رصيد نادي ضمك 25 نقطة في المركز الخامس عشر “قبل الأخير” في الدوري.

حمدالله يُبدع ضد التعاون

وفي وقت سابق، نجح النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي النصر في قيادة العالمي لتحقيق فوز كاسح على التعاون برباعية مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأ نادي النصر، المباراة ضاغطًا بكل قوة، حتى تمكن اللاعب حمدالله من إحراز الهدف الأول للعالمي بالدقيقة الخامسة بعد عرضية متقنة من اللاعب أحمد موسى.

وواصل العالمي ضغطه بقوة، حتى أضاف المغربي نور الدين أمرابط ثاني أهداف النصر بالدقيقة السابعة عشرة بعد تمريرة من أحمد موسى. وانتهى الشوط الأول من مباراة النصر والتعاون، بتقدم العالمي بثنائية نظيفة. وفي الشوط الثاني أضاف حمدالله ثالث أهداف النصر وثاني أهدافه بالدقيقة الخمسين بعد تمريرة متقنة من أمرابط، ثم قلص اللاعب هيلدون أوجستو الفارق للتعاون بإحرازه الهدف الأول في الدقيقة الثالثة والخمسين. وعاد حمدالله وسجل “الهاتريك” والرابع لنادي النصر بالدقيقة الـ82 من ركلة جزاء. النصر يُقلص الفارق وأصبح رصيد النصر بعد الفوز 54 نقطة في المركز الثاني، وبفارق ست نقاط عن الهلال المتصدر، بينما تجمد رصيد التعاون عند 32 نقطة.





شارك الخبر