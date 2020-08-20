دوري محمد بن سلمان .. هاتريك حمدالله يقود النصر لتقليص الفارق

المواطن - محمد سمعه

نجح النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي النصر في قيادة العالمي لتحقيق فوز كاسح على التعاون برباعية مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر يضغط ويسجل الأول

وبدأ نادي النصر، المباراة ضاغطًا بكل قوة، حتى تمكن اللاعب حمدالله من إحراز الهدف الأول للعالمي بالدقيقة الخامسة بعد عرضية متقنة من اللاعب أحمد موسى.

وواصل العالمي ضغطه بقوة، حتى أضاف المغربي نور الدين أمرابط ثاني أهداف النصر بالدقيقة السابعة عشرة بعد تمريرة من أحمد موسى.

وانتهى الشوط الأول من مباراة النصر والتعاون، بتقدم العالمي بثنائية نظيفة.

وفي الشوط الثاني أضاف حمدالله ثالث أهداف النصر وثاني أهدافه بالدقيقة الخمسين بعد تمريرة متقنة من أمرابط، ثم قلص اللاعب هيلدون أوجستو الفارق للتعاون بإحرازه الهدف الأول في الدقيقة الثالثة والخمسين.

حمدالله يتألق ويُسجل ثلاثية

وعاد حمدالله وسجل “الهاتريك” والرابع لنادي النصر بالدقيقة الـ82 من ركلة جزاء.

وأصبح رصيد النصر بعد الفوز 54 نقطة في المركز الثاني، وبفارق ست نقاط عن الهلال المتصدر، بينما تجمد رصيد التعاون عند 32 نقطة.

يذكر أن النصر كان فاز على التعاون في 4 يناير الماضي بثنائية مقابل هدف، وحصد لقب كأس السوبر السعودي في المباراة التي أُقيمت في ملعب “الجوهرة المُشعة” بجدة.





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