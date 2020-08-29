دوري محمد بن سلمان يرتدي الوشاح الأزرق بنسخته الـ60

المواطن - محمد سمعه

نجح الفريق الكروي الأول بنادي الهلال في حسم لقب دوري محمد بن سلمان للمحترفين في نسخته الستين، وذلك بعد الفوز على الحزم بنتيجة 4/ 1 وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين.

وارتدى الدوري الوشاح الأزرق وهو شعار الهلال، وذلك بعدما تمكن الزعيم من تحقيق اللقب رقم 16 له في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين.

ونجح الفريق الكروي الأول بـ الهلال في تحقيق لقب الدوري مواسم ” 1976/ 1977، 1978/ 1979، 1984/ 1985، 1987/ 1988، 1989/ 1990، 1995/ 1996، 1997/ 1998، 2001/ 2002، 2004/ 2005، 2007/ 2008، 2009/ 2010، 2010/ 2011، 2016/ 2017، 2017/ 2018، 2019/ 2020″.

صدارة دوري محمد بن سلمان هلالية بامتياز:

وأصبح رصيد الهلال بعد الفوز في مباراة الحزم، 66 نقطة في صدارة دوري للمحترفين، وبفارق ست نقاط عن نادي النصر الذي حقق فوزًا بصعوبة على الفيحاء بثنائية مقابل هدف.

وحرص الأمير الوليد بن طلال عضو شرف الهلال، على تهنئة نجوم أزرق العاصمة، وذلك بعد الحصول رسميًّا على لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/ 2020.

الهلال عينه على لقب كأس الملك:

وكتب الوليد بن طلال عبر حسابه الرسمي في “تويتر” منذ قليل: “مبروك لجمهور وإدارة ولاعبي كبير آسيا، الهلال العالمي لتحقيق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ولقب دوري أبطال آسيا وتحقيق المركز الرابع عالميًّا، وقريبًا كاس الملك بإذن الله”.







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