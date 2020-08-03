دوري محمد بن سلمان يعود غدًا

المواطن - محمد سمعه

تعود مباريات دوري محمد بن سلمان للمحترفين بدءًا من الغد الثلاثاء للدوران، وذلك بعد أن عُلقت المسابقة لمدة زادت عن 3 أشهر، نتيجة انتشار فيروس كورونا المُستجد.

وتُقام غدًا خمس مباريات في الدوري وهم “الفتح ضد الفيحاء، أبها ضد الاتحاد، الرائد ضد ضمك، الفيصلي ضد التعاون، الأهلي ضد الحزم”.

لقاء النصر والهلال الأبرز مع عودة دوري محمد بن سلمان

ويُعد لقاء النصر ضد الهلال الأبرز في الجولة الثالثة والعشرين في بطولة الدوري، حيث ستُحدد نتيجة هذا الديربي بطل دوري 2019/2020 بين كبيري الرياض.

وفي وقت سابق، ذكر الموقع الرسمي لـ رابطة الدوري السعودي أن الدليل الإرشادي الذي أصدرته الرابطة يشمل كافة الإجراءات والاحتياطات الاحترازية التي ستُطبّق خلال الـ64 مباراة المتبقية في الموسم الكروي 2019/2020.

إجراءات احترازية لضمان عودة دوري محمد بن سلمان

وأكدت الرابطة على أنه سيتم اتخاذ إجراءات وقائية منذ لحظة وصول اللاعبين إلى الملعب، حيث سيصل أعضاء الفريق الواحد في مجموعة من الحافلات، ستكون مُعقمة على أعلى مستوى، وبأوقات مختلفة عن حافلة الفريق الآخر، كما أن نقطة وصول اللاعبين ستختلف منعًا للتجمع.

وسيتم كذلك تعقيم غرف خلع الملابس قبل وبعد وصول اللاعبين، وبين شوطي المباراة.

كما أكدت رابطة الدوري أن الدليل الإرشادي يُوضح عدد الأفراد الذي سيكون مُصرحاً لهم الدخول إلى أرض الملعب.

كما أن الدليل الإرشادي يمنع تمامًا البصق أو “المضمضة” داخل ساحة الملعب أو تبادل القمصان، كما أن جميع حاملي الكرات سيرتدون “الكمامات”.

ومن أجل سلامة الجميع، سيُمنع الصحفيين والإعلاميين المسؤولين عن تغطية المباريات من التواجد في ممرات غرف خلع الملابس، كما سيكون واجب عليهم ارتداء الكمامات وغسل الأيدي.

يذكر أن الهلال يحتل صدارة دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة، وبفارق ست نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.



