دوري محمد بن سلمان .. 10 دول يُشارك حُكامها بـ إدارة المباريات المتبقية

المواطن - محمد سمعه

ستعود مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الرابع من أغسطس الجاري، وذلك بعد أن عُلّقت لمدة زادت عن 3 أشهر، نتيجة انتشار فيروس كورونا المُستجد.

وذكر الحساب الرسمي لـ برنامج “الحصاد الرياضي” المُذاع على قناة 24 الرياضية عبر “تويتر” أن جنسيات الطواقم الأجنبية للحكام المشاركين في مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين من 10 دول وهم ” فنلندا – بلغاريا – بولندا – ليتوانيا – إستونيا – فرنسا – المجر – مونتينيغرو – البوسنة – صربيا “.

وأضاف حساب برنامج “الحصاد الرياضي” أن عدد من الحكام السعوديين، سوف يُشارك كحكم رابع في مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال المباريات المتبقية من دوري 2019/2020.

وفي وقت سابق، كشفت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن الخطوات التي سيتم اتباعها لعودة مباريات دوري محمد بن سلمان للمحترفين بدءًا من بعد غد الثلاثاء، الموافق الرابع من أغسطس.

وذكر الموقع الرسمي لـ رابطة الدوري السعودي أن الدليل الإرشادي الذي أصدرته الرابطة يشمل كافة الإجراءات والاحتياطات التي ستُطبّق خلال الـ64 مباراة المتبقية في الموسم الكروي 2019/2020.

إجراءات وقائية لعودة دوري محمد بن سلمان

وأكدت الرابطة على أنه سيتم اتخاذ إجراءات وقائية منذ لحظة وصول اللاعبين إلى الملعب، حيث سيصل أعضاء الفريق الواحد في مجموعة من الحافلات، ستكون مُعقمة على أعلى مستوى، وبأوقات مختلفة عن حافلة الفريق الآخر، كما أن نقطة وصول اللاعبين ستختلف منعًا للتجمع. وسيتم كذلك تعقيم غرف خلع الملابس قبل وبعد وصول اللاعبين، وبين شوطي المباراة. كما أكدت رابطة الدوري أن الدليل الإرشادي يُوضح عدد الأفراد الذي سيكون مُصرحًا لهم الدخول إلى أرض الملعب. كما أن الدليل الإرشادي يمنع تمامًا البصق أو “المضمضة” داخل ساحة الملعب أو تبادل القمصان، كما أن جميع حاملي الكرات سيرتدون “الكمامات”. ومن أجل سلامة الجميع، سيُمنع الصحفيين والإعلاميين المسؤولين عن تغطية المباريات من التواجد في ممرات غرف خلع الملابس، كما سيكون واجب عليهم ارتداء الكمامات وغسل الأيدي. الهلال يتصدر دوري محمد بن سلمان يذكر أن الهلال يحتل صدارة دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة، وبفارق ست نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.



