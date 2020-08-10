دوري محمد بن سلمان.. 4 مباريات و11 هدفًا والديربي أخضر

المواطن - مروة نبيل

انطلقت منافسات الجولة الـ24 “احفظ شعارك” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء أمس الأحد، بـ4 مباريات، وكان أبرزها ديربي جدة الذي انتهى بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.

نتائج المباريات:

وأُقيمت 4 مباريات أمس الأحد ضمن منافسات جولة احفظ شعارك، وتمكن أصحاب الأرض من تحقيق فوزين، فيما فاز الفريق الضيف مرة واحدة، وخيم التعادل على نتيجة مواجهة، وتم تسجيل 11 هدفًا، ونجح فريقان في الحفاظ على نظافة الشباك.

دوري محمد بن سلمان:

ولعب الاتفاق ضد الفيحاء على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، وتمكن فارس الدهناء من تحويل تأخره بهدفين نظيفين في الشوط الأول إلى فوز بثلاثية، ليحصد ثلاث نقاط هامة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتقدم الفيحاء بهدفين دون رد في الشوط الأول سجلهما نواف الصبحي وسامي الخيبري في الدقيقتين 9و46، وسجل ثلاثية الاتفاق كل من؛ فيليب كيش من ركلة جزاء، سليمان دوكارا وعلي هزازي في الدقائق 56، 57 و95.

ونجح ضمك في الفوز على الفيصلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز، وسجل ثنائية أصحاب الأرض إيميليو زيلايا، وأحرز هدف عنابي سدير يوسف الجبلي من ركلة جزاء، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وخيم التعادل السلبي على نتيجة مباراة الوحدة ضد الرائد التي ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، وشهدت تألقًا لافتًا من حارس فرسان مكة، بعدما نجح في التصدي لركلة جزاء سددها محمد فوزير، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ديربي جدة:

وفي ختام مباريات الأحد، نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في حسم ديربي جدة ضد الاتحاد لصالحه بهدفين مقابل هدف، ليؤزم وضع العميد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأُقيمت مباراة الأهلي ضد الاتحاد على ملعب الجوهرة المشعة “إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية”، وشهدت تألقًا لافتًا من مهاجم الراقي، السوري عمر السومة حيث سجل ثنائية لينفرد بصدارة هدافي ديربي جدة، فيما سجل عبدالإله المالكي هدف العميد الوحيد.

وبعد الديربي، رفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رصيده إلى 43 نقطة، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 23 نقطة في المركز الـ13.



