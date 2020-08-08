دي بروين سلاح السيتي للفوز بـ دوري الأبطال

المواطن - محمد سمعه

قدم النجم البلجيكي كيفن دي بروين لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أداءً أكثر من رائع في مباراة ريال مدريد الإسباني التي أُقيمت أمس الجمعة في إياب ثُمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقاد دي بروين فريق مانشستر سيتي للصعود إلى دور ربع النهائي في البطولة الأوروبية الأعرق، حيث فاز مان سيتي على الريال بثنائية مقابل هدف في المباراة التي أُقيمت على ملعب الاتحاد معقل السيتي في مدينة مانشستر البريطانية.

دي بروين ورقة جوارديولا الرابحة

ويُعد دي بروين السلاح الأبرز والورقة الرابحة، التي يعتمد عليها المدرب الإسباني بيب جوارديولا وذلك من أجل قيادة مانشستر سيتي للفوز بـ دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

وكان دي بروين سجل هدفًا في شباك ريال مدريد في لقاء الذهاب بدور ثُمن النهائي، وصنع هدفًا للاعب البرازيلي جابرييل خيسوس في مباراة انتهت بفوز مانشستر سيتي على ريال مدريد بثنائية مقابل هدف، في مباراة أُقيمت يوم 26 فبراير الماضي على ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل فريق الريال بمدينة مدريد الإسبانية.

وسجل دي بروين 13 هدفًا مع مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي في موسم 2019/2020، حيث احتل السيتي المركز الثاني في البطولة.

دي بروين ارتبط اسمه بالانتقال لـ ريال مدريد

وكان اسم دي بروين ارتبط بالانتقال لـ ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث قيل بأنه في حال عدم تمكن مانشستر سيتي من كسب قضية طعنه ضد قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بحرمانه من اللعب أوروبيًا لمدة موسمين، فهذا سيكون الوقت المناسب لرحيل اللاعب البلجيكي إلى ريال مدريد.

وشارك دي بروين مع منتخب بلجيكا في كأس العالم 2018 بـ روسيا، ولعب مع منتخب بلاده في بطولة يورو 2016 التي أُقيمت في الأراضي الفرنسية.

وسبق لـ دي بروين اللعب في صفوف تشيلسي الإنجليزي وفولفسبورغ الألماني قبل الانضمام لفريق مانشستر سيتي في عام 2015.

ويستعد دي بروين لمواجهة نادي ليون الفرنسي في مباراة ربع نهائي دوري الأبطال الأوروبي التي تُقام في مدينة لشبونة البرتغالية.



