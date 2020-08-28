ذئاب الجبل يحسمون مباراة المقاولون ضد الزمالك بثنائية

المواطن - محمد سمعه

انتهت منذ قليل مباراة المقاولون ضد الزمالك، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري المصري الممتاز بفوز فريق المقاولون بهدفين مقابل هدف في مباراة مثيرة كرويًا.

وبدأ الشوط الأول من مباراة المقاولون والزمالك، بضغط هجومي كبير من لاعبي ذئاب الجبل، حتى تمكن اللاعب لويس ألبيرتو من إحراز الهدف الأول لفريق المقاولون بالدقيقة الثالثة عشرة، مستغلًا الخروج الخاطئ من الحارس محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك.

عجز تهديفي لـ الأبيض بالشوط الأول

ولم يتمكن نادي الزمالك من إحراز أي أهداف في الشوط الأول لينتهي النصف الأول من اللقاء، بتقدم فريق المقاولون العرب بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني من مباراة المقاولون ضد الزمالك، ضغط الفريق الأبيض، وذلك سعيًا لإحراز هدف التعادل، حتى نجح اللاعب المغربي أشرف بن شرقي في إضافة الهدف الأول لـ الزمالك بالدقيقة الثالثة والسبعين.

عصام يخطف الفوز لـ المقاولون ضد الزمالك

وفي ظل اعتقاد الجميع أن المباراة في طريقها للتعادل، نجح اللاعب محمد عصام في تسجيل الهدف الثاني لـ المقاولون العرب في شباك الزمالك بالدقيقة الثانية والتسعين.

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد المقاولون العرب 40 نقطة في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 42 نقطة في المركز الثالث.

وقبل إقامة مباراة المقاولون ضد الزمالك، كان الفريق الأبيض فاز على النادي الأهلي بثلاثية مقابل هدف في الجولة الحادية والعشرين، بينما خسر المقاولون من نادي أسوان بهدف دون رد.





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