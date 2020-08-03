ذكريات صادمة في تاريخ ديربي الهلال والنصر

وتعرض المدافع عبدالله شريدة أيضًا خلال مباراة للنصر والهلال في عام 1997 لحادثة بلع اللسان بعد ارتطامه بأحد لاعبي نادي النصر في الرأس.

مشهد مثير أيضًا لا يُمكن نسيانه وهو إلغاء الحكم لهدف سجله اللاعب خميس العويران لمصلحة الهلال في شباك النصر، ووقتها اعترض صالح النعيمة إداري الهلال على قرار الحكم؛ مما تسبب في منع النعيمة بعد ذلك من الدخول لأي منشأة رياضية نتيجة اعتراضه الشديد.

وفي عام 2006 تكرر الأمر ذاته مع نادي النصر بعدما ألغى حكم لقاء الهلال والنصر هدفًا سجله اللاعب طلال المشعل لمصلحة نادي النصر؛ مما تسبب في اعتراضات كثيرة من قبل لاعبي النصر حتى توقف اللقاء لمدة 20 دقيقة تقريبًا.

وفي عام 2015 خلال أحد لقاءات الهلال والنصر في بطولة الدوري السعودي فاز النصر بهدف دون رد، وشهدت المباراة طرد ثلاثة لاعبين من نادي الهلال؛ مما سهّل هذا من مهمة النصر في حصد النقاط الثلاث.

ملعب “الدرة” يحتضن ديربي الهلال والنصر

ومن المقرر إقامة ديربي الهلال والنصر بعد غد الأربعاء ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حيث تُقام المباراة على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.