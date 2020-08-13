رئاسة أمن الدولة تفتح باب القبول والتسجيل لحملة الثانوية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للشؤون الفنية العسكرية برئاسة أمن الدولة عن فتح باب القبول والتسجيل لحملة شهادة الثانوية العامة أو الثانوية بنظام المقررات (علوم طبيعية)، للالتحاق بالدراسة في معهد التدريب للحصول على دبلوم الدراسات الفنية ونظم الاتصالات.

شروط وظائف رئاسة أمن الدولة:

وأوضحت الإدارة، أن شروط القبول المطلوبة هي:

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة.

– أن يكون المتقدم خريج الثانوية العامة أو الثانوية بنظام المقررات (علوم طبيعية) وبمعدل (تراكمي عام) لا يقل عن (85%).

– أن يكون المتقدم خريج العام الحالي 1441هـ.

– ألّا يزيد عمر المتقدم عن (20) عامًا).

– ألّا تقل الدرجة الكلية لاختبار القدرات العامة عن (70 %).

– ألّا تقل الدرجة الكلية لاختبار التحصيلي عن (60 %).

– أن يجتاز المتقدم الفحص الطبي.

– أن يجتاز المتقدم اختبار القبول والمقابلة الشخصية.

– أن يكون المتقدم غير مسجل في أي مؤسسة تعليمية أخرى.

– أن يكون المتقدم حسن الأخلاق والسمعة، ولم يسبق أن صدر بحقه حكم بحد شرعي أو بجريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.

وأبرزت الإدارة أن مزايا الوظائف هي:

– يحصل الطالب بعد اجتيازه البرنامج الدراسي بنجاح على شهادة (دبلوم الدراسات الفنية ونظم الاتصالات).

– يحصل الطالب على مكافأة شهرية قدرها (1000) ريال لمدة سنتان.

– تأمين سكن للطالب القادم من خارج الرياض.

– تأمين العلاج الطبي للطالب في مستشفى قوى الأمن الداخلي بالرياض.

وبينت الإدارة أن الوثائق المطلوبة للتقديم هي:

– صورة من بطاقة الهوية الوطنية وصورة من بطاقة العائلة.

– صورة طبق الأصل من شهادة الثانوية العامة أو من شهادة الثانوية بنظام المقررات.

– صورة من شهادة اختبار القدرات العامة.

– صورة من شهادة الاختبار التحصيلي.

– عدد (6) صور شخصية مقاس (4X6).

طريقة التقديم على وظائف رئاسة أمن الدولة:

وأوضحت أمن الدولة ، أن التسجيل سوف يكون متاحًا اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 26/ 12/ 1441هـ الساعة (10) العاشرة صباحًا، ويستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 06/ 01/ 1442هـ الساعة (10) العاشرة صباحًا، وذلك عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا)





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