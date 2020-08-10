رئيس أرامكو: ماضون نحو رفع إنتاج النفط إلى 13 مليون برميل يوميًا

المواطن - الرياض

أكد الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمين الناصر أن المملكة ماضية في رفع طاقة إنتاج النفط إلى 13 مليون برميل يوميا، متوقعًا تعافي الطلب العالمي على النفط بحلول نهاية العام.

نمو الطلب المحلي على النفط

كما توقع الناصر كذلك نموًا في الطلب المحلي على الوقود في أغسطس وكذلك تعافي الطلب على النفط في آسيا بعد الانكماش الذي فرضته جائحة كورونا.

وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم : خطتنا للإنفاق الرأسمالي في 2021 ستكون أقل بكثير من الهدف السابق عند ما بين 40 مليار و45 مليار دولار

وحول صفقة ريلاينس الهندية قال الناصر : سنتخذ القرار بعد إتمام إجراءات العناية الواجبة. التفاؤل السعودي يرفع أسعار النفط وارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين، مدعومة بتفاؤل سعودي حيال الطلب الآسيوي بعدما أكد أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية انتعاش الطلب الآسيوي على النفط خلال الفترة التالية بعد انكماش كبير بسبب فيروس كورونا. وكان الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو قال يوم الأحد إنه يلحظ انتعاش الطلب في آسيا مع إعادة فتح الاقتصادات تدريجيًا عقب إغلاقات مكافحة فيروس كورونا ما أعطى أسعار النفط دفعة قوية باتجاه الصعود.



