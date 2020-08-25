رئيس جامعة الحدود الشمالية : الدراسة عن بعد عدا الجوانب العملية والتدريب

المواطن - الرياض

أكد رئيس جامعة الحدود الشمالية الدكتور محمد يحيى الشهري أن الدراسة في الجامعة ستكون عن بعد وفق الضوابط المنظمة لهذا الشأن ضمن إجراءات مكافحة كورونا.

وكانت الجامعة أعلنت في تغريدة سابقة أن الدراسة ستكون حضورية لكن تم حذفها بعد قليل من نشرها وتم توضيح إجراءات العودة للعام الجديد.

ضوابط العودة للعام الجامعي

وقال الشهري عبر تويتر : يشرفني باسم منسوبي الجامعة الترحيب بطلاب الجامعة في بداية عام جديد نسأل الله أن يجعله عام خير ونجاح لكل فرد منهم، وأن يوفقهم في مرحلة أخرى من المعرفة والتحصيل.

وتابع: كما أرحب ترحيبًا خاصًا بالطلاب المستجدين في الجامعة في هذا العام، مع التمنيات لهم بتحقيق طموحاتهم وتوقعات أسرهم ووطنهم فيهم. وسنحرص في الجامعة على بذل كل ما نستطيع لمراعاة الضوابط الوقائية المتعلقة بوباء كورونا وفي نفس الوقت تقديم أفضل ما يمكن من خطط دراسية وبرامج.

وأضاف: وستكون الدراسة وفق الضوابط المقرة “عن بعد” ماعدا الجوانب العملية والتدريبية التي تتطلب الحضور للجامعة، وهذا ينطبق على طلاب الجامعة السابقين والمستجدين.

وكان أمير منطقة الحدود الشمالية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، استقبل اليوم، رئيس الجامعة الدكتور محمد بن يحيى الشهري يرافقه وكلاء الجامعة وعمداء الكليات، الذين قدموا للسلام على سموه وتقديم تقرير عن استعدادات الجامعة للعام الجامعي 1442هـ.

برامج جامعة الحدود الشمالية

واطلع سموه خلال الاستقبال على البرامج المنفذة من عمادة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد بالجامعة حول “كيفية استخدام نظام التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد، الذي يستهدف الطلاب والطالبات المقبولين بالجامعة للفصل الدراسي الأول 2020-1442، ويهدف إلى التعرف على نظام بلاك بورد وكيفية استخدامه، والتمكين للوصول إلى المقررات الدراسية والتعامل مع الأدوات، والتعرف على أساليب التعلم عن بعد والفصول الافتراضية.





شارك الخبر