رابطة دوري محمد بن سلمان تكشف كيفية مشاهدة الديربي

المواطن - محمد سمعه

أوضح طلال العبيدي، مدير عام إدارة التسويق في رابطة دوري محمد بن سلمان للمحترفين، تفاصيل التعاقد الذي تم إبرامه مع شركة “موفي سينما”، وذلك لنقل المباريات المتبقية من الدوري بعد استئنافه.

وتحدث العبيدي لإذاعة يوف إف إم قائلًا عبر حسابهم الرسمي في “تويتر”: “فكرة الشراكة مع موفي سينما جاءت بسبب الظروف الحالية وانتشار كورونا، وفكرة الشراكة تأتي لإضافة دخل جديد للأندية، وفي شراكتنا مع الشركة نُرسل رسالة مهمة لجميع الشركات، التي تهتم بالدخول للوسط الرياضي”.

كيفية عرض الديربي للجمهور الغائب عن الملعب:

وعن عرض ديربي الهلال والنصر قال العبيدي: “نهدف لتحسين بيئة الحضور الجماهيري داخل الملعب من خلال عرض المباريات في جو رياضي يليق بالجميع، والشركة ستتولى عرض المباريات على شاشتها، والاتفاق مستمر حتى نهاية الجولات الثمانية، ثم سيتم دراسة الأمر سواء بتجديد الاتفاق مع الشركة نفسها أو مع شركة أخرى”.

يذكر أن مباريات دوري محمد بن سلمان للمحترفين، تعود بدون جماهير كإجراء احترازي خوفًا من انتشار فيروس كورونا المُستجد.

الهلال يستعد للديربي للاستمرار في صدارة دوري محمد بن سلمان:

وفي وقت سابق، أعلن نادي الهلال منذ قليل عبر حسابه في “تويتر” عن توجه نجوم الفريق الكروي الأول بالنادي إلى ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك استعدادًا لمواجهة النصر في الديربي اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكشف حساب الهلال أيضًا عن الزي الذي سيرتديه نجوم أزرق العاصمة ضد الجار النصر، حيث سيرتدي لاعبو الهلال القميص الأبيض وهو القميص الاحتياطي لبطل آسيا في مواجهة النصر، كون الهلال هو الضيف والنصر صاحب الأرض.



