ردود نارية من رئيس النصر: لن نُفرط في حقنا

المواطن - محمد سمعه

وجّه صفوان السويكت رئيس مجلس إدارة نادي النصر، عدة رسائل نارية وذلك عبر حسابه في “تويتر” تعقيبًا على الظلم التحكيمي الذي تعرض له أصفر العاصمة ضد الهلال أمس الأربعاء بالجولة الـ23 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب السويكت عبر حسابه اليوم الخميس: ” بعد مشاهدة المباراة عدة مرات بهدوء، ولكونها مباراة مفصلية من الدوري الأغلى على قلوبنا، دوري الأمير محمد بن سلمان، فإن ما حدث لم يكن مجرد سوء تقدير من حكم، ما حدث كان ترصدًا مُخلًا بميزان العدالة (من قبل VAR)”.

وأضاف السويكت: “سبق أن طالبنا من خلال بيان سابق وخطابات إلحاقية بضرورة التصحيح وتدارك الأخطاء التحكيمية لحماية العدالة ونزاهة المنافسة! سنترقب في نادي النصر ما سيجري من تغيرات جادة لضمان تطبيق العدالة بسواسية لكل الأندية، نادي النصر وحقوقه وحقوق جماهيره أمانة في أعناقنا ولن نفرط فيها بإذن الله”.

بيان ناري من النصر بعد الخسارة

وكان النصر أصدر بيانًا ناريًا لـ الاتحاد السعودي لكرة القدم ردًا على الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها العالمي ضد الهلال.

وجاء نص البيان كالتالي: “إلحاقًا لبيان نادي النصر الأول المتعلق بالأخطاء في عدالة المنافسة ونزاهتها، وكذلك في ظل وجود أخطاء التحكيم والمدعوم بالأسانيد والملاحظات على رئيس لجنة الحكام عن تطوير منظومة عمل الحكام وأخطاء التحكيم في شهر أكتوبر 2019م والذي قد تنبأ بعدم كفاءة العاملين في تقنية VAR, والفشل الملحوظ في إحضار نخبة حكام العالم رغم توفر متطلبات النجاح من دعم وتهديدها لعدالة المنافسة وميزان العدالة، على الرغم من وجود دعم مالي ومعنوي من أصحاب القرار”.

النصر يُطالب بإعفاء رئيس لجنة الحُكام

وأضاف البيان: “وإلحاقًا لخطاب نادي النصر الأول حول عدالة المنافسة وتطور لعبة كرة القدم الموجه لرئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، بشأن الملاحظات وهو ما كان غائبًا وبوضوح من الطاقم التحكيمي في مباراة النصر مع الهلال الأخيرة وخصوصًا حكام تقنية VAR، كما أن النصر سبق له وأن طالب بإعفاء رئيس لجنة الحُكام”.

وتابع بيان النصر: “ووفقًا لما سبق، فإن النصر يُطالب بعد عدم الاهتمام بإعفاء رئيس لجنة الحُكام، بـ الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية وهذه الدعوة يكفلها النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم بموجب أحكام المادة رقم 29، والتصويت من قبل أعضاء الجمعية العمومية لإعفاء رئيس لجنة الحُكام”.



