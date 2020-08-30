رد استفزازي من حسن الراهب لـ الهلال بعد التتويج بالدوري

المواطن - محمد سمعه

استفز حسن الراهب لاعب النصر السابق ونادي الشباب الحالي، فريق الهلال وذلك بعد تحقيقه للقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للمرة السادسة عشرة في تاريخه.

حسن الراهب يكشف 3 أشخاص لا يجب مجادلتهم

وكتب الراهب عبر حسابه في “تويتر” اليوم الأحد: ” “ثلاثة لا تجادلهم، مشجع لا يعترف بأن النصر أول عالمي، إعلامي لا يعترف بأن (الاستثنائي) يكون لمرة واحدة فقط، رياضي لا يعترف بأن اللقطة المرفقة غيرت مسار الدوري حتى يصبح استثنائي مقلد”.

وأشار الراهب خلال تغريدته للقطة مسك كارلوس إدواردو نجم الهلال السابق لـ قميص المدافع عمر هوساوي لاعب النصر خلال ديربي الرياض الأخير مما أثر على نتيجة المباراة وجعل الهلال يفوز برباعية.

جدير بالذكر أن الهلال يحتل المركز الأول في جدول الترتيب برصيد 66 نقطة، وبفارق ست نقاط عن النصر الذي فاز بصعوبة أمس على الفيحاء بنتيجة هدفين لهدف.

مباراة نارية بين النصر والاتحاد

وسيواجه النصر في الجولة التاسعة والعشرين في الدوري فريق الاتحاد يوم الجمعة المقبل، حيث تُقام المباراة على ملعب “الجوهرة المشعة” في مدينة جدة.

وكان الهلال حقق الثنائية بفوزه بدوري أبطال آسيا 2019 ولقب الدوري، ويطمح الزعيم حاليًا للمنافسة على الفوز بلقب كأس الملك، حيث سيواجه فريق أبها في دور نصف النهائي يوم 27 أكتوبر المقبل.

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