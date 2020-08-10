رد المريسل غير المُتوقع بعد اعتذار وليد الفراج

المواطن - محمد سمعه

رد الناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل ردًا مثيرًا على اعتذار الإعلامي وليد الفراج الأخير للجماهير عبر “تويتر” وذلك بسبب ما تم طرحه في برنامج “الدوري مع وليد” مؤخرًا.

كيف لم توجهه ضد طرف او نادي و انت حددت جمهور النصر تحديداً

.https://t.co/iXcTVwhQDY https://t.co/77JEmPf3Yu — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) August 10, 2020

وكتب وليد الفراج اليوم الاثنين مجموعة من التغريدات عبر حسابه الرسمي في “تويتر” قائلًا: “أحبتي .. إن ما تم طرحه في برنامج الدوري مع وليد في الفترة الماضية ليس موجهًا ضد طرف أو نادي محدد ولا نقصد به الإساءة لأي جمهور، وإنني أعتذر لكل الأحبة ممن شعروا أنهم المقصودون بهذا الأمر، سواء صدر مني أو من ضيوف البرنامج”.

وأضاف الفراج: “وسنعمل جاهدين على الوقوف على نفس المسافة من جميع أندية الوطن والجماهير الغالية والابتعاد عن اللمز والإساءة وسيكون هدفنا في المرحلة المقبلة الصالح العام لرياضة بلادنا”.

المريسل يُعلّق بـ فيديو

ونشر المريسل فيديو للفراج مُعلقًا: “كيف لم توجهه ضد طرف أو نادٍ وأنت حددت جمهور النصر تحديدًا ؟!”.

وكان وليد الفراج انتقد مُسبقًا جماهير النصر، وذلك بعد أن توجهت بالتهم بوجود فساد في لجنة الحُكام، وذلك عقب خسارة ديربي الرياض ضد الهلال بنتيجة 4-1 يوم الأربعاء الماضي.

رد وليد الفراج على مشجع قال بأنه أساس التعصب

وفي وقت سابق، رد الإعلامي الرياضي وليد الفراج، مُقدم برنامج “الدوري مع وليد”، على مشجع قال له إنه أساس التعصب الرياضي، وذلك بعد تعليق الفراج على بيان النيابة العامة الذي صدر الجمعة الماضية ووجهت من خلاله بالقبض على أشخاص نشروا محتويات تُثير التعصب والكراهية في الوسط الرياضي.

وعلّق الفراج قائلًا: “والله ظلمتني، الانتقاد شيء وقلة الأدب شيء آخر، هناك فرق بين أنك تنتقد محتوى البرنامج، وهذا حقك، وبين أنك تسب وتوجه الشتائم للمذيع، هناك فارق كبير”.



