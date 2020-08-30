رد فعل جماهير النصر بعد ضم كيم جين سو

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي النصر في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، عن تعاقده مع اللاعب الكوري الجنوبي كيم جين سو ظهير أيسر فريق جيونبوك موتورز الكوري الجنوبي، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعرب جمهور العالمي عن سعادته بإتمام الصفقة، مؤكدين أن اللاعب سيتألق في صفوف أصفر العاصمة بسبب الاستقرار الذي يتمتع به النادي.

أول خطوة لـ النصر بعد ضمه كيم جين سو

وفور التعاقد معه سينضم كيم جين سو لقائمة العالمي المشاركة في دوري أبطال آسيا 2020، وذلك لاستئناف مباريات البطولة في سبتمبر المقبل.

وكان اللاعب كيم جين سو وجّه رسالة عبر حسابه في “تويتر” وذلك بعد انضمامه للعالمي حيث قال: ““لقد تركت فريق جيونبوك هيونداي في 30 أغسطس ورحلت إلى النصر السعودي، وخضت أول مباراة احترافية لي مع فريق نيجاتا الياباني بعام 2012 وأول ظهور لي بالدوري في عام 2017 مع فريق جيونبوك، لقد حصلت على الدوري الكوري في 3 مناسبات خلال 3 سنوات و8 أشهر، هذا أمر رائع”.

العالمي يستهدف المنافسة على دوري أبطال آسيا

ويسعى العالمي لإرضاء جماهيره ومصالحتهم، وذلك بعد فقدان لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بمحاولة الفوز بلقب دوري أبطال آسيا في العام الجاري.

يذكر أن العالمي حقق لقب دوري محمد بن سلمان للمحترفين في موسم 2018/2019 بالإضافة للفوز بلقب كأس السوبر السعودي في يناير الماضي على حساب التعاون.







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