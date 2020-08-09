رد ناري من اتحاد القدم يُنذر بمعاقبة النصر

المواطن - محمد سمعه

أشعل بيان نادي النصر الأخير، الأجواء في الوسط الرياضي، وذلك بعد أن وجّه رسالة نارية للاتحاد السعودي لكرة القدم اتهم فيها لجنة الحُكام ببعض الاتهامات بعد خسارة ديربي الرياض ضد نادي الهلال، يوم الأربعاء الماضي.

وسيكون الرد الناري الأول الذي يُهدد بمعاقبة النصر، من الاتحاد السعودي لكرة القدم حيث تدرس حاليًا اللجنة القانونية في اتحاد القدم بيان نادي النصر، بعد الاتهامات والإساءات التي كانت فيه عن لجنة الحُكام وذلك قبل أن تُحوّل إلى لجنة الانضباط لإصدار القرارات المناسبة وفقًا لـ صحيفة “الرياضية”.

وفي السياق ذاته، أكد المستشار القانوني فهد بارباع على أن الاتحاد السعودي لكرة القدم ارتكب خطأ جسيمًا في وضعه لقوانينه الخاص، كانت سببًا وراء إصدار نادي النصر لبيانه شديد اللهجة ضد اتحاد القدم، بعد خسارته للديربي.

خطأ جسيم لاتحاد القدم كان سبب في بيان النصر

وتحدث بارباع لـ برنامج “الدوري مع وليد” قائلًا: “من الأخطاء الجسيمة في قانون الاتحاد السعودي أنه سمح للأندية بإصدار بيانات تطعن في أي شيء، ويجب منعها لأنها مؤججة للرأي العام”.

وأضاف المستشار القانوني: “الجمعية العمومية هي السلطة التشريعية وهي التي في صلاحياتها إقالة أي هيئة أو لجنة، انصح النصر المُطالبة باجتماع رابطة دوري المحترفين”. رسالة الدويش لإدارة النصر وفي وقت سابق، وجّه الناقد الرياضي والقانوني محمد الدويش رسالة مثيرة عن نادي النصر، وذلك بعد إصدار إدارة العالمي الخميس الماضي بيانًا طالبت من خلاله، الاتحاد السعودي لكرة القدم بإعفاء الإسباني فيرناندو تريساكو من رئاسة لجنة الحُكام. وغرّد الدويش عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “أمس كانوا يُغرّدون عن دعم النصر وما أسموه بالداعم الخفي، اليوم يعظون وعن التعصب ينهون وللتعقل يدعون، عليكم أنفسكم”.



