رسالة ابن زنان التحفيزية لنجوم النصر قبل ديربي الهلال

المواطن - محمد سمعه

حرص عبدالله بن زنان المتحدث الرسمي السابق لنادي النصر، على توجيه رسالة تحفيزية للاعبي الفريق الكروي الأول بالعالمي، وذلك قبل مواجهة الهلال يوم الأربعاء المقبل بالجولة الـ23 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب ابن زنان عبر حسابه في “تويتر” : “لاعبو النصر لا إفراط ولا تفريط، نثق بالله ثم بكم، ابذلوا كل ما تستطيعوا بذله، قاتلوا لأجل النصر، ثم لأجل أنفسكم وتاريخكم وجمهوركم، نعم الفوز والخسارة واردة في كرة القدم، ولكن أنتم الأفضل وأنتم الأقوى، وأنتم كفء ولكن التركيز وبذل الجهد سيُحقق لكم ما تريدون”.

حسم مصير مايكون قبل ديربي النصر والهلال

في سياق آخر، أوضحت لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قرارها النهائي حول مشاركة المدافع البرازيلي مايكون مع النصر ضد الهلال في ديربي الرياض يوم الأربعاء المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان اللاعب البرازيلي تأخر في انضمامه لنادي النصر، وذلك بعد أن تم شراء عقده بصورة نهائية من نادي غلطة سراي التركي، حيث لعب مع النصر لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة قبل أن يُحسم أمره بالبقاء مع النصر للمواسم المقبلة.

وذكرت قناة 24 الرياضية أن الاحتراف وافقت على مشاركة المدافع مايكون مع نادي النصر ضد الهلال في ديربي يوم الأربعاء المقبل. تغريدة مثيرة قبل ديربي النصر والهلال من ناحية أخرى، كتب فهد الروقي الناقد الحصري لقناة 24 الرياضية تغريدة مثيرة للجدل عبر حسابه في “تويتر” قبل الديربي قائلًا: “عادة الهلال لا يخسر من النصر إلا بأخطاء التحكيم كما حدث في آخر مباراتين”. وكان النصر فاز على الهلال يوم 29 مارس 2019 بنتيجة 3/2 في الدوري موسم 2018/2019 وهي المباراة التي حسمت اللقب لمصلحة أصفر العاصمة، كما فاز النصر على الهلال في لقاء الدور الأول من دوري 2019/2020 بنتيجة 2/1 يوم 27 أكتوبر الماضي في المباراة التي أُقيمت على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.



