رسالة بانيغا الأولى قبل انضمامه لـ الشباب

المواطن - محمد سمعه

وجّه اللاعب الأرجنتيني إيفر بانيغا، لاعب إشبيلية الإسباني السابق، الذي يستعد للانضمام إلى الشباب، رسالة إلى الجماهير، وذلك بعد تتويجه بلقب الدوري الأوروبي أمس الجمعة مع النادي الأندلسي على حساب إنتر ميلان الإيطالي.

وقال بانيغا: “رأسي مرفوعة بعد التتويج بالدوري الأوروبي سأرحل عن نادي حياتي وهو إشبيلية”.

وكان الإعلامي طارق النوفل الناقد الحصري لـ برنامج “الدوري مع وليد” أشاد عبر حسابه في “تويتر” بصفقة بانيغا مع نادي الشباب، مضيفًا أن القيمة الفنية للاعب الأرجنتيني أعلى بكثير من كل المحترفين الأجانب الموجودين بالدوري السعودي، ومن ضمنهم نجوم الهلال والنصر.

هل يكون بانيغا بمفرده الحل الأمثل لـ الشباب؟

وفي النهاية التغريدة، كتب طارق النوفل: “هل بانيغا لوحده، سيكون هو الحل الأمثل لكل مشاكل الشباب الفنية؟”.

وفي وقت سابق، حرص نادي الشباب، على الاحتفال بتتويج اللاعب الأرجنتيني إيفر بانيغا نجم إشبيلية الإسباني بلقب الدوري الأوروبي، وذلك على حساب نادي إنتر ميلان الإيطالي.

وكتب نادي الشباب عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “بانيغا يواصل العزف، ويُطرب كل محبي الكرة، ألف مبروك للموسيقار المُتوج باللقب الأوروبي”.

الشباب يضم بانيغا لمدة 3 مواسم:

يذكر أن الليث كان تعاقد مع إيفر بانيغا في يناير الماضي، ولمدة 3 مواسم وذلك بدءًا من موسم 2020/ 2021 حتى نهاية موسم 2022/ 2023.

وكانت انتهت مباراة إشبيلية ضد الإنتر بفوز الفريق الأندلسي بلقب الدوري الأوروبي بثلاثية مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي أُقيمت في مدينة كولن الألمانية، حيث تمكن إشبيلية من الفوز باللقب للمرة السادسة في تاريخه.





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