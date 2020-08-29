رسالة غريبة من حساب الهلال لـ رئيس النادي

المواطن - محمد سمعه

وجّه الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر “تويتر” رسالة غريبة لرئيس النادي فهد بن نافل، وذلك بعد التتويج بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/ 2020.

وكتب حساب الأزرق عبر “تويتر” مع نشر صورة من دولاب بطولات النادي قائلًا: “دواليبنا امتلت ذهب يا ريس”.

كيف رد رئيس الهلال على الرسالة ؟

وعلى الفور رد فهد بن نافل على الرسالة قائلًا: “اللهم زد وبارك”.

وحقق الهلال لقب الدوري، وذلك بعد الفوز على الحزم برباعية مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/ 2020.

وكان نادي الحزم بادر بالتسجيل عبر اللاعب عبدالرحمن اليامي بالدقيقة الثالثة، ثم تعادل سالم الدوسري للأزرق بالدقيقة الثامنة بمجهود فردي رائع.

وقبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق، تمكن الأزرق من تسجيل الهدف الثاني عبر اللاعب الفرنسي بافيتيمبي غوميز بالدقيقة الأربعين من ركلة جزاء، تسبب فيها الإيطالي سيباستيان جيوفنكو. غوميز يُسجل “هاتريك” في ليلة التتويج:

وفي الشوط الثاني، تمكن بافيتيمبي غوميز في إحراز الهدفين الثالث والرابع لـ فريق الهلال، حيث سجل غوميز الهدف الثالث من ضربة رأسية بالدقيقة الثالثة والخمسين، ثم أضاف الهدف الرابع والهاتريك له بالدقيقة السادسة والخمسين من ركلة جزاء.

وكان اللاعب البيروفي أندري كاريلو سجل هدفًا خامسًا للأزرق ولكن تم إلغاؤه من قبل حكم المباراة.

وبعد الفوز أصبح رصيد الأزرق 66 نقطة في المركز الأول ليُتوج بطلًا رسميًّا لـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين، بينما تجمد رصيد فريق الحزم عند 27 نقطة.







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