رسالة مدرب برشلونة الجديد بشأن رحيل ميسي

المواطن - محمد سمعه

رد المدرب الهولندي رونالد كومان مدرب نادي برشلونة الإسباني الجديد على اقتراب ليونيل ميسي نجم الفريق من الرحيل عن صفوف البارشا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

إنتر ميلان يُطارد موهبة برشلونة

وكان اسم ميسي ارتبط بالانتقال لنادي إنتر ميلان الإيطالي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال كومان خلال تصريحات تلفزيونية إنه لا يتوقع رحيل النجم الأرجنتيني عن صفوف البارشا، مضيفًا أن اللاعب سيعتزل في صفوف النادي الكتالوني.

ويُحاول نادي إنتر ميلان إقناع ليونيل ميسي بترك البارشا والانضمام إلى الفريق الإيطالي، خاصة أن ميسي أبدى استياءه من أوضاع البارشا مؤخرًا.

وكان البارشا ودع دوري أبطال أوروبا من دور الثمانية بعد خسارة مذلة ضد فريق بايرن ميونخ الألماني بثمانية أهداف مقابل هدفين.

البارشا يفشل في إقناع ميسي بالبقاء

من ناحية أخرى، يبدو أن نادي البارشا ، فشل تمامًا في إقناع النجم ليونيل ميسي بالبقاء مع النادي، خاصة أن النجم الأرجنتيني غاضب من الطريقة التي تُدار بها الأمور في النادي من قبل مجلس الإدارة برئاسة جوزيب بارتوميو.

وقالت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية أمس الأحد إن إدارة البارشا تُخطط للتعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا نجم فريق يوفنتوس الإيطالي ليكون خليفة ميسي في المرحلة المُقبلة في نادي برشلونة.

وسبق للبارشا التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في خمس مناسبات، كان آخرها في عام 2015.





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